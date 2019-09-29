صحيفة تكشف مصير ميسي وأنسو فاتي وجوردي ألبا من خوض مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية مصير الثلاثي الأرجنتيني ليوينل ميسي، وأنسو فاتي، وجوردي ألبا، نجوم برشلونة من المواجهة المرتقبة للفريق ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق برشلونة منافسه إنتر ميلان الإيطالي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب ”كامب نو“.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”آس“، فإن ميسي وألبا يستعجلان خياراتهما للوصول إلى المباراة ضد إنتر ميلان“.

وأضافت: ”من المتوقع أن يتدرب ميسي وألبا مع المجموعة، غدًا الإثنين، بحيث يكون الثنائي في القائمة المستدعاة لمواجهة ميلان، مساء الأربعاء، على أرض الكامب نو“.

وأكدت: ”أما أنسو فاتي فهو مستبعد عمليًا من المباراة ضد إنتر؛ لأنه يعاني من ألم في وتر الرضفة (وتر الصابونة) المرتبط مع الركبة في الساق اليسرى، وهذا يحتاج إلى وقت راحة معتدل حتى يختفي الألم“.

وعن مصير الفرنسي عثمان ديمبلي، أوضحت: ”ديمبلي يعاني من حمل عضلي زائد خفيف في الساق اليسرى، وبسبب الخوف من الانتكاس، سيغيب عن لقاء إنتر، ويحتفظ به فالفيردي إلى المباراة ضد إشبيلية، مساء الأحد المقبل، على أرض كامب نو“.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت نادي برشلونة وإنتر ميلان وبروسيا دورتموند، بالإضافة إلى سلافيا براغ في مجموعة واحدة، وانتهت مباريات الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي بين إنتر ميلان وسلافيا براغ على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وكذلك انتهت مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بهدف لكل فريق على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“.