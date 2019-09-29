خيتافي ضد برشلونة.. ”ماركا“ تتغنى بأداء تير شتيغن وتصفه بـ“الحارس المهاجم“

ألقت صحيفة ”ماركا“ في تقرير لها، يوم الأحد، الضوء على الألماني تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة، وتألقه في مواجهة خيتافي، مساء السبت، ووصفته بـ“الحارس المهاجم“.

وقالت الصحيفة: ”يعد مارك أندريه تير شتيغن من أهم اللاعبين في البارسا، فهو يضيف النقاط ويفوز بالمباريات، ويوم أمس تم اختياره أفضل لاعب في ملعب خيتافي، كان حاسمًا في التصدي للأهداف المحققة، وأيضًا صنع هدفًا بأسيست من مسافة 50 مترًا“.

وأضافت: ”ضد خيتافي في الدقيقة 20 تصدى شتيغن لانفراد على طريقة حراس مرمى كرة اليد، وبفخذه منع هدفًا محققًا للخصم، ومن ثم في آخر الشوط الأول، قطع الكرة بالصدر من مهاجم خيتافي، وأرسلها بالقدم اليسرى لمسافة 50 مترًا، ليجدها سواريز أمامه وجهًا لوجه مع حارس مرمى الخصم، مسجلًا الهدف الأول للبارسا“.

Bloody Assist from Marc Andre Ter Stegen.

There's only one man who should always start for the German NT and that man gave an Assist today.

Your club's GK could never!

Ladies and Gentlemen Marc Andre Ter Stegen. pic.twitter.com/e886VzasLL — Frenkie De Jong (Fan Account) (@KelvinObed2) September 28, 2019

وتابعت: ”غادر البارسا ملعب ألفونسو بيريز بشباك نظيفة، للمرة الأولى هذا الموسم، بفضل شتيغن، ويجب أن نذكر أن فالفيردي، مدرب الفريق، قام بتغييرات دفاعية، بحيث وضع روبيرتو ظهيرًا أيمن، وفيربو ظهيرًا أيسر، وجلس سيميدو على مقاعد البدلاء، وضد إشبيلية على المدرب أن يضع توديبو مكان لينغليت الموقوف بسبب الطرد“.

وحقق فريق برشلونة فوزه الأول خارج قواعده في الدوري الإسباني هذا الموسم، عندما أسقط مضيفه خيتافي بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين ضمن منافسات المرحلة السابعة من عمر الليغا.

وسجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز هدف البلوغرانا الأول في الدقيقة 41، قبل أن يضيف الوافد الجديد جونيور فيربو الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليرفع النادي الكتالوني رصيده إلى 13 نقطة.

وافتتح سواريز التسجيل من تمريرة حاسمة للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن الذي خرج من منطقته بنجاح لتشتيت الكرة إثر هجمة لخيتافي، فمهدها لنفسه بصدره ومررها طويلة وصلت إلى سواريز الذي أسقطها من خارج المنطقة فوق حارس خيتافي.

وأشارت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات إلى أن تير شتيغن حقق إنجازًا مميزًا، إذ أصبح أول حارس مرمى ينجح في صناعة هدف في الليغا لفريق برشلونة خلال القرن الـ 21.