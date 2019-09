خيتافي ضد برشلونة.. ”ماركا“ تتغنى بأداء تير شتيغن وتصفه بـ“الحارس المهاجم“

ألقت صحيفة ”ماركا“ في تقرير لها، يوم الأحد، الضوء على الألماني تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة، وتألقه في مواجهة خيتافي، مساء السبت، ووصفته بـ“الحارس المهاجم“.

وقالت الصحيفة: ”يعد مارك أندريه تير شتيغن من أهم اللاعبين في البارسا، فهو يضيف النقاط ويفوز بالمباريات، ويوم أمس تم اختياره أفضل لاعب في ملعب خيتافي، كان حاسمًا في التصدي للأهداف المحققة، وأيضًا صنع هدفًا بأسيست من مسافة 50 مترًا“.

وأضافت: ”ضد خيتافي في الدقيقة 20 تصدى شتيغن لانفراد على طريقة حراس مرمى كرة اليد، وبفخذه منع هدفًا محققًا للخصم، ومن ثم في آخر الشوط الأول، قطع الكرة بالصدر من مهاجم خيتافي، وأرسلها بالقدم اليسرى لمسافة 50 مترًا، ليجدها سواريز أمامه وجهًا لوجه مع حارس مرمى الخصم، مسجلًا الهدف الأول للبارسا“.

Bloody Assist from Marc Andre Ter Stegen.

There's only one man who should always start for the German NT and that man gave an Assist today.

Your club's GK could never!

Ladies and Gentlemen Marc Andre Ter Stegen. pic.twitter.com/e886VzasLL

