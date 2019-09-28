نادي برشلونة يعلن في بيان رسمي تشخيص إصابة عثمان ديمبلي

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وأشار البارسا في بيانه عبر الموقع الرسمي، إلى أن ديمبلي يعاني من شد في أوتار الساق اليسرى، وحمل زائد في بعضلة الفخذ.