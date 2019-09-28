نادي برشلونة يعلن في بيان رسمي تشخيص إصابة عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي عن تشخيص إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي.
وأشار البارسا في بيانه عبر الموقع الرسمي، إلى أن ديمبلي يعاني من شد في أوتار الساق اليسرى، وحمل زائد في بعضلة الفخذ.
وأوضح برشلونة أن عودة ديمبلي ستعتمد على مدى سرعة تعافيه.
❗الفحوصات الطبية تؤكد أن ديمبيلي يعاني من إجهاد في العضلات الباطنية للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على مدى تعافي اللاعب الفرنسي. pic.twitter.com/i9bOUVap2F
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 28, 2019
وكان برشلونة غاب عن مباراة اليوم ضد خيتافي بمنافسات الجولة السابعة لليغا.
وحقق الفريق الكتالوني الفوز بهدفين دون رد على أرض خيتافي.
وعاد ديمبلي للمباريات أمام فياريال بعدما أصيب في مباراة الجولة الأولى أمام أتليتك بلباو، لكنه استبعد من قائمة مباراة خيتافي اليوم التي فاز فيها برشلونة بهدفين دون رد.