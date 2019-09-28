مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد.. جماهير ”الروخيبلانكوس“ تشوه لوحة تيبو كورتوا أمام ملعب ”ميتروبوليتانو“ (فيديو)

قامت جماهير أتلتيكو مدريد بتشويه اللوحة الخاصة بالحارس تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد، خارج ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، قبيل المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في ديربي مدريد.

ويزور كورتوا ملعب أتلتيكو الليلة في فترة حرجة له مع الريال، في ظل هبوط مستواه ومقارنات مع كيلور نافاس ومطالبات بالاعتماد على البديل ألفونس أريولا، وبعد الثلاثية القاسية من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

لوحة كورتوا خارج ملعب الواندا. pic.twitter.com/m64bYC6HB4 — Media Insider ???? (@Media_RMCF) September 28, 2019

وسيواجه البلجيكي في ملعب أتلتيكو جماهير ناديه السابق، الذين تربطه بهم علاقة سيئة منذ انتقاله للنادي الغريم ووصفه بـ“الخائن“.

ففي زيارته السابقة إلى واندا، قذف أنصار أتلتيكو دمى على شكل فئران في اتجاه مرمى كورتوا كنوع من الإهانة والتحقير، وذلك بعد أن شوه مشجعون لوحته الشرفية في الإستاد باعتباره من النجوم التاريخيين لأتلتيكو.

???? | جماهير أتلتيكو مدريد على لوحة تيبو كورتوا خارج ملعب الواندا. pic.twitter.com/Hw6icGl0h0 — Insider Real (@RMCFarab) September 28, 2019

وفي حال تكرار هفواته سيكون مجددًا في مرمى انتقادات الجماهير والصحافة في إسبانيا، وتجديد المطالبات بالاعتماد على الوافد الجديد أريولا، الذي تألق في اللقاء السابق أمام أوساسونا في أول مشاركة له.

ولم يشفع للحارس البلجيكي لعبه بقميص الأتلتي 3 مواسم، حيث شارك في 154 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، توج خلالها بلقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، والدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي.