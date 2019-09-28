فالفيردي يتحدث عن فوز برشلونة على خيتافي.. ويثير الشكوك بلحاق ديمبلي بمباراة إنتر ميلان

أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بقيادة فريقه لتحقيق الانتصار بثنائية نظيفة على خيتافي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”بعد مباريات سيئة خارج ملعبنا، كنا بحاجة إلى الفوز، دائمًا نواجه مباريات صعبة هنا في هذا الملعب، إذا أردت الفوز بالليغا فمن الضروري الفوز خارج ملعبك على منافسين أقوياء“.

وأضاف: ”خيتافي أجبرنا على التنافس جيدًا، المباريات ليست سهلة دائمًا، أرضية الملعب تتحرك فيها الكرة بشكل غير سريع، هناك مراحل في المباريات يكون الخصم فيها متحمسًا للغاية ويصعب اللعب ضده“.

وعن هدف لويس سواريز، أشار: ”الهدافون أحيانًا لا يُسجلون، لكن لويس سواريز مُثابر وقاتل على كرة طويلة ونجح في تسجيلها داخل الشباك بنجاح“.

وتابع: ”صناعة تير شتيغن؟ في بعض الأحيان يتقدم المدافعون، ما يجعلك تتحرك خلفهم بسهولة، وتير شتيغن قدم مباراة رائعة ويمنحنا الكثير“.

وعن إصابة عثمان ديمبلي، أوضح: ”نعم لقد استبعدته من المباراة، إنه مجرد إجراء احترازي، وهو أخبرني أنه يتحلى بالهدوء، نعتقد أنه إزعاج صغير، لا أعلم موقفه من مواجهة إنتر ميلان، لا يمكن أن أؤكد لحاقه بالمباراة“.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا قبل المباراة، بأن سبب استبعاد عثمان ديمبلي، معاناته من آلام في الفخذ الأيسر.

وشدد: ”أفضل الفوز بغض النظر عن النتيجة، نحن سعداء لأن اليوم كان اختبارًا صعبًا بالنسبة لنا، لسنا الفريق الذي يستقبل الكثير من الأهداف“.

وواصل: ”الإصابة التاسعة لديمبلي؟ بالنظر إلى ليونيل ميسي فهو لم يتواجد في فترة التحضير للموسم الجاري، وأصيب في أول يوم يشارك كأساسي، وهذا الأمر مماثل“.

واختتم بالحديث عن غياب لينغليت أمام إشبيلية بعد الطرد اليوم: ”نمتلك لاعبين من فرق الشباب يمكنهم مساعدتنا، لكن هذه المباراة مازالت بعيدة، نحن في انتظار مباراة مهمة أمام إنتر ميلان“.