برشلونة يهزم خيتافي ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص نادي برشلونة انتصارًا هامًا بهدفين دون رد خلال مواجهة خيتافي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليغا، ليكسر سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبه هذا الموسم.

سجل هدفي البلوغرانا في المباراة لويس سواريز في الدقيقة 41، وجونيور فيربو في الدقيقة 49.

بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب الليغا، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ونجح لويس سواريز في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 41، حيث استقبل كرة من زميله الحارس تير شتيغن لينطلق في هجوم عكسي ويُسدد الكرة أعلى الحارس ديفيد سوريا الذي كان متقدمًا عن مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني، كانت رغبة البارسا كبيرة لمُضاعفة النتيجة مُبكرًا، وفي الدقيقة 49 نجح الظهير الأيسر جونيور فيربو في تسجيل الهدف الثاني، حيث سدد زميله كارليس بيريز كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس سوريا، ليُتابعها فيربو ويضعها في الشباك.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بتعرض كليمونت لينغليت للطرد، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، في الدقيقة 82.