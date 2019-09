مباراة برشلونة وخيتافي.. تير شتيغن يدخل تاريخ ”البلواغرانا“

يقدم الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن مستويات جيدة رفقة برشلونة ترشحه ليكون الحارس الأفضل في تاريخ الفريق، لكنه أضاف خلال لقاء خيتافي رقمًا جديدًا لم يسبق لحارس في الفريق تحقيقه.

وكان الحارس الألماني مصدر الهدف الأول الذي سجله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، بعدما خرج من مرماه لمواجهة مهاجم خيتافي أنحل وأخذ الكرة ليحولها لتمريرة حاسمة طويلة خلف المدافعين.

???? | #GetafeBarça | Luis Suarez's chip goal against Getafe CF assisted by the brilliant Ter Stegen ????

pic.twitter.com/qN7Q6mTgn2

