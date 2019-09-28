مباراة برشلونة وخيتافي.. تير شتيغن يدخل تاريخ ”البلواغرانا“

مباراة برشلونة وخيتافي.. تير شتيغن يدخل تاريخ ”البلواغرانا“

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

يقدم الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن مستويات جيدة رفقة برشلونة ترشحه ليكون الحارس الأفضل في تاريخ الفريق، لكنه أضاف خلال لقاء خيتافي رقمًا جديدًا لم يسبق لحارس في الفريق تحقيقه.

وكان الحارس الألماني مصدر الهدف الأول الذي سجله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، بعدما خرج من مرماه لمواجهة مهاجم خيتافي أنحل وأخذ الكرة ليحولها لتمريرة حاسمة طويلة خلف المدافعين.

وانفرد لويس سواريز بحارس خيتافي ورفع الكرة فوقه ليسجل الهدف الأول لبرشلونة من تمريرة حاسمة للحارس الألماني.

وحسب حساب الإحصائيات ”Opta Jose“ فإن تير شتيغن هو أول حارس في تاريخ برشلونة يمنح تمريرة حاسمة سُجل منها هدف.

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