القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يستضيف أتلتيكو مدريد منافسه ريال مدريد، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

ويملك ريال مدريد 14 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني مناصفة مع ريال سوسيداد.

وقال النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد قبل المباراة: ”تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو“.

وأضاف ”أرغب في التسجيل والفوز في الديربي. كل ما أريده هو إسعاد الجماهير، في مباريات الديربي، تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين. إذا كنتَ تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك أن تفوز“.

وأوضح هازارد ”أستعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، فقط أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب“.

وتقابل الفريقان 164 مباراة من قبل، فاز ريال مدريد في 87، مقابل 39 فوزًا لأتلتيكو مدريد، في حين انتهت 38 مباراة بالتعادل.