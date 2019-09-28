التشكيلة المتوقعة لمباراة خيتافي ضد برشلونة في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يسعى نادي برشلونة لتحقيق أول فوز خارج ملعبه الموسم الحالي، عندما يحل ضيفًا على خيتافي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

وتقام المباراة اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة. وتنقل مباراة خيتافي ضد برشلونة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق خليل البلوشي.

ويحتل برشلونة المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 10 نقاط، في حين حصد خيتافي 7 نقاط ويحتل المركز العاشر.

ويعود آخر فوز لخيتافي على برشلونة إلى نوفمبر 2011، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين حقق برشلونة 12 فوزًا، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويغيب عن برشلونة نجماه الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أنسو فاتي للإصابة، في حين شهدت قائمة المدرب إرنيستو فالفيردي لمواجهة خيتافي استدعاء الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، وجيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت، وجونيور فيربو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، وفرينكي دي يونغ، وآرثر.

الهجوم: أنطوان غريزمان، ولويس سواريز، وعثمان ديمبلي.

في حين توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت، وجونيور فيربو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، وفرينكي دي يونغ، وآرثر.

الهجوم: أنطوان غريزمان، ولويس سواريز، وعثمان ديمبلي.