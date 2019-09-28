الموعد والقنوات الناقلة لمباراة خيتافي ضد برشلونة في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا على منافسه خيتافي، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

وتقام المباراة اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة خيتافي ضد برشلونة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق خليل البلوشي.

ويملك برشلونة 10 نقاط في المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 7 نقاط لخيتافي في المركز العاشر.

ويفتقد برشلونة جهود نجميه ليونيل ميسي وأنسو فاتي، علمًا أن النادي الكتالوني لم يحقق الفوز خارج ملعبه الموسم الحالي في أول 3 مباريات في الدوري الإسباني، إذ خسر 0/1 أمام أتلتيك بلباو، ثم تعادل 2/2 مع أوساسونا، وأخيرًا خسر 0/2 أمام غرناطة، كما تعادل سلبيًا خارج ملعبه في أول مباراة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مع بروسيا دورتموند الألماني.

وأعلن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة خيتافي، وشهدت القائمة عودة الكرواتي راكيتيتش بعدما استُبعد في مباراة فياريال.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمباراة خيتافي:

حراسة المرمى: تير شتيغن، ونيتو.

الدفاع: نيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وتوديبو، وكليمونت لينغليت، وفيربو، وموسى واجي.

الوسط: إيفان راكيتيتش، وسيرجيو بوسكيتس، وآرثر ميلو، وفرينكي دي يونغ، وسيرجي روبرتو، وكارليس ألينيا، وأرتورو فيدال.

الهجوم: لويس سواريز، عثمان ديمبلي، أنطوان غريزمان، كارليس بيريز.