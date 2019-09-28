صحيفة: فالفيردي مدرب برشلونة غيّر قناعاته تجاه لاعبيه المفضلين

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة غيّر قناعاته تجاه عدد من اللاعبين الذين كانوا بالنسبة له غير قابلين للمس مهما كان مستواهم في التشكيل الأساسي.

وطالب فالفيردي إدارة برشلونة بتقليص عدد اللاعبين لكنها لم تتمكن من ضمان خروج بعض الأسماء التي بقيت في الفريق رغم أن فالفيردي كان يتمنى رحيلها وخاصة من لاعبي وسط الملعب.

سواريز

واستشهدت الصحيفة بمباراة الثلاثاء الماضي أمام فياريال حيث أخرج المدرب لويس سواريز من أرض الملعب ليشرك أنسو فاتي، وهو قرار لم يكن يتخذه في السابق ضد المهاجم الأوروغواياني مهما كان مستواه.

فيدال

اعتبر التشيلي أرتورو فيدال أحد المفضلين لدى فالفيردي حيث كان دائم الحضور في التشكيل الأساسي نهاية الموسم الماضي، لكنه اختفى هذا الموسم ولازم دكة البدلاء ولم يشارك سوى في 69 دقيقة في 7 لقاءات.

سيرجيو بوسكيتش

شكّل سيرجيو بوسكيتش لاعبًا لا يناقش في تشكيل برشلونة طيلة المواسم العشرة الأخيرة لكنه هذا الموسم لم يعد لاعبًا لا يمس ولم يشارك في لقاءين من أصل 6 في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو وغرناطة، وخلال اللقاءين خسر برشلونة.

كما تم تغييره في مباراتي ريال بتيس وبروسيا دورتموند، وإن كان التغيير في المباراة الأولى عاديًا لأن المباراة حُسمت لكن أمام الفريق الألماني كانت المباراة قوية وتعرض برشلونة لضغط كبير.

إيفان راكيتيتش

شكل الكرواتي رجل المدرب فالفيردي حيث كان اللاعب الأكثر مشاركة تحت قيادته لكن الوضع تغير هذا الموسم.

وشكل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ والاعتماد على سيرجي روبيرتو في وسط الميدان ضربة قوية لدور الدولي الكرواتي في الفريق حيث أصبح ملازمًا لدكة البدلاء.

وكان اللاعب على وشك الرحيل لولا فشل الاتفاق مع باريس سان جيرمان لكن وضعيته الحالية تترك الباب مفتوحًا لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية.