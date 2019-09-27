مباراة برشلونة ضد خيتافي: فالفيردي يحاول تبديد الشكوك حول فريقه في غياب ميسي

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، اليوم الجمعة، إنه لا يعرف موعد عودة القائد ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد أن تعرض لإصابة جديدة، في وقت يسعى فيه الفريق الكتالوني لتحقيق أول فوز له خارج ملعبه في ثماني مباريات في مختلف المسابقات حين يتوجه لملاقاة خيتافي غدًا السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ولم يكمل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، أي مباراة هذا الموسم بسبب سلسلة من الإصابات واستبدل بين الشوطين خلال فوز فريقه 2-1 أمام فياريال الثلاثاء الماضي، بعد أن تعرض اللاعب الأرجنتيني لشد في الفخذ.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي: ”لا أعرف المدة التي سيغيب فيها ميسي ونتمنى عودته قريبًا، الإصابة ليست خطيرة. شد خفيف لكننا سنرى كيف سيتحسن مستواه الأسبوع المقبل“.

وسيقاتل ميسي لاستعادة لياقته في الوقت المناسب قبل أن يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفًا على برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، وقبل مباراة صعبة على أرضه بالدوري الإسباني أمام أشبيلية يوم الأحد التالي.

وأوضح فالفيردي: ”إذا عاد بسرعة فسيشكل هذا دعمًا لنا وللفريق، وإلا فإننا سنخسر جهود لاعب يتسم بالحسم، لكن لدينا العناصر اللازمة في غياب ميسي. إنها انتكاسة للفريق لكن يجب علينا المضي قدمًا“.

وكانت بداية برشلونة بطيئة هذا الموسم؛ بسبب التراجع الحاد في مستوى الفريق خارج أرضه بعد أن خسر على ملعب أتليتك بيلباو وغرناطة، وتعادل مع اوساسونا في مبارياته الثلاث التي خاضها خارج ملعبه، بينما حقق الفوز في جميع المباريات على أرضه في نو كامب.