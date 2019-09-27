فشل برشلونة ونيمار في حل النزاع القضائي بينهما

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن محامي برشلونة أبلغوا فريق المحامين الخاص بالبرازيلي نيمار أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ودي في القضية المنظورة في المحكمة، فإنه سيتم إغلاق الباب أمام عودته للنادي الكتالوني وقد وافق اللاعب على الأمر لكن دون التوصل لاتفاق.

وكان نيمار بصدد العودة لناديه السابق في الصيف الماضي، لكن المفاوضات مع باريس سان جيرمان باءت بالفشل ليظل مع النادي الفرنسي.

وكان نيمار على استعداد للتسامح في المبلغ الذي يطالب به برشلونة مقابل مكافأة التجديد التي وافق عليها مع النادي في نهاية عام 2016، طالما وعد النادي الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب مجددًا.

وحاول الطرفان بالفعل التوصل لاتفاق ينهي النزاع القضائي بينهما دون استمرار المحاكمة في ظل الاتفاق على عودته لبرشلونة التي لم تتم بالفعل ليصبح السيناريو الحالي مستبعدًا.

وأشارت محطة según la SER الإسبانية إلى أن السبب وراء عدم حدوث هذا الأمر يتعلق بارتباط اللاعب بعقد ساري مع باريس سان جيرمان، وأن هذا الموقف من شأنه أن يجبر برشلونة على إعادة النظر في العملية.

وذكرت الصحيفة أن الطرفين اجتمعا في قاعة المحكمة في برشلونة في محاولة لتسوية النزاع بينهما والمتعلق بمكافأة ولاء غير مدفوعة بقيمة 26 مليون يورو للاعب.

وحاول الطرفان حل الأزمة لكن دون التوصل لاتفاق، خاصة وأن نيمار لم يحضر الجلسة المنعقدة في برشلونة، حيث فضل الذهاب إلى ملهى ليلي برفقة اثنين من زملائه رغم وجوده في برشلونة.

ونشر نيمار صورًا من ليلته التي قضاها مع زملائه على حسابه في إنستغرام، قبل أن يعود إلى باريس يوم الجمعة بينما استمر فريقه من المحامين في برشلونة.