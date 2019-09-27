مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: زيدان يستبعد رودريغو جويس من القمة رغم تألقه مع الملكي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد أن رودريغو جويس لن يشارك غدًا السبت أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، رغم أنه سجل هدفًا في أول ظهور له مع فريقه الجديد الأربعاء الماضي.

وانضم البرازيلي رودريغو (18 عامًا) إلى ريال مدريد من سانتوس مقابل 48 مليون يورو (52.54 مليون دولار) العام الماضي، لكن ظهوره الأول كان الأربعاء الماضي فقط أمام أوساسونا حين تم الدفع به كبديل في الشوط الثاني.

وكان للاعب تأثير فوري بعد 90 ثانية فقط من نزوله واستغل سرعته ومهارته في التحكم بالكرة ليندفع إلى المنطقة متجاوزًا المدافعين ويحرز هدفًا في فوز فريقه 2-صفر، وهو الانتصار الذي قاد ريال مدريد لصدارة الدوري.

ويلعب رودريغو بالتناوب بين الفريق الأول لريال مدريد والفريق الثاني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة. وقال زيدان إن اللاعب الشاب سيلعب مع الفريق الثاني ولن يشارك في لقاء قمة مدريد غدًا السبت.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”نعرف تمامًا ما الذي نفعله. غدًا سيشارك مع الفريق الثاني. هذا لن يغير من الأمور أي شيء، ينتمي لتشكيلة الفريق الأول لكننا نفضل أن تسير الأمور بشكل تدريجي. اتخذنا هذا القرار منذ فترة. يشعر بسعادة لأنه سيلعب غدًا مع الفريق الثاني“.

وكان رودريغو واحدًا من عدة لاعبين دفع بهم زيدان أمام أوساسونا بعد أن منح المدرب الفرنسي عددًا من لاعبي التشكيلة الأساسية راحة استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.

وتلقى ريال مدريد أيضًا دفعة بعودة إيسكو ولوكا مودريتش إلى التدريبات. وسيغيب فيرلان ميندي الظهير الأيسر بسبب الإصابة، كما تحوم شكوك حول مشاركة مارسيلو زميله في المركز نفسه.

وخسر ريال مدريد أمام غريمه أتلتيكو مدريد 7-3 في آخر لقاء ودي جمع بين الفريقين في نيوجيرزي بالولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم، لكن زيدان قال إن فريقه لم يخض تلك المباراة بجدية ولم يشاهد زيدان أي مقاطع منها استعدادًا لمباراة الغد.

وسعى المدرب الفرنسي للتقليل من أهمية اللقاء قائلًا: ”المباراة ليست مواجهة خاصة بل هي مجرد مباراة في الدوري نرغب في الفوز بها. لن نغير خططنا. سنواجه منافسًا صعبًا لكننا فريق صعب أيضًا“.