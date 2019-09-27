مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. الاتحاد الإسباني يرفض استئناف ألفارو موراتا ويؤكد غيابه عن الديربي

رفضت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طعن أتلتيكو مدريد بشأن البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها ألفارو موراتا أمام مايوركا في الجولة الماضية، وهو ما يفرض على المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عدم الاعتماد على مهاجمه الدولي الإسباني في الديربي أمام ريال مدريد، غدًا السبت.

وحاول أتلتيكو مدريد إقناع لجنة المنافسة بأن موراتا لا يستحق البطاقة الصفراء الثانية والتي حصل عليها مباشرة بعد الأولى بعد صراعه مع أحد لاعبي ريال مايوركا عبر التفوه بكلمات بينهما دون احتكاك جسدي، لكن لجنة المنافسة رفضت الطعن وقررت الإبقاء على عقوبة إيقاف اللاعب مباراة واحدة وتغريم الفريق 350 يورو.

كما رفضت اللجنة طلبًا آخر من الفريق المدريدي بإلغاء البطاقة الصفراء لمدافعه ستيفان سافيتش خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء بسبب التحام هوائي مع المنافس.