تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني من الليغا

كشفت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن مباراة الدور الثاني، على ملعب سانتياغو برنابيو، ستقام يوم الأحد، الأول من مارس 2020، الساعة 21:00.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، منذ أيام، أن مباراة الكلاسيكو الأولى في الدوري ستقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو، الساعة 13:00 ضمن منافسات الجولة العاشرة.

سبق إقامة مباراة الكلاسيكو الساعة الواحدة ظهرًا، في ديسمبر/كانون الأول 2017، وكان ذلك على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، مقابل 10 نقاط لبرشلونة في المركز السادس.