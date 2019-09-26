”كونميبول“ يرفض تخفيض عقوبة ميسي

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تقدّم الاتحاد الأرجنتيني بطلب لخفض العقوبة إلى شهرين فقط، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.