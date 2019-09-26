”كونميبول“ يرفض تخفيض عقوبة ميسي

رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) خفض العقوبة الموقعة على الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني.
وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان رسمي: ”نرفض تخفيض عقوبة الإيقاف على ميسي“.
وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بداية من 2 أغسطس/ آب الماضي، بسبب اتهامه لمسؤولي الكونميبول بالفساد بعد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.
وتقدّم الاتحاد الأرجنتيني بطلب لخفض العقوبة إلى شهرين فقط، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
يذكر أنه تم حرمان ميسي بالفعل من مواجهة منتخبي تشيلي والمكسيك خلال التوقف الدولي الأخير.