أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: الملكي يتحرك نحو جوهرة توتنهام.. ونيمار يفجر ثورة الغضب في البارسا

اشتعل الصراع في الدوري الإسباني بين ريال مدريد المنتفض مؤخرًا، ومع عودة برشلونة للانتصارات، واقتراب موعد ديربي العاصمة بين الريال وأتلتيكو مدريد بعد غدٍ السبت.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الدوري الإسباني وأيضًا أبرز أندية الدوريات الخمسة الكبرى:

ريال مدريد يتحرك نحو حسم صفقة إريكسين

تحرك نادي ريال مدريد الإسباني نحو ضم اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن مسؤولي نادي ريال مدريد تحدثوا مع إريكسين من أجل إقناعه بتوقيع عقود انتقاله للفريق الملكي في شهر يناير المقبل، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

ويضغط ريال مدريد لحسم الصفقة وضم اللاعب في يناير المقبل وشراء باقي مدة عقد اللاعب الدنماركي أو الانتظار لنهاية الموسم، ولكن إدارة النادي الملكي تسعى للحصول على توقيع اللاعب خوفًا من صراع منتظر مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعرب ألفونس أريولا حارس مرمى الفريق عن سعادته بالظهور الأول مع الفريق في لقاء أوساسونا أمس الأربعاء ببطولة الدوري، مؤكدًا أنه فخور بارتداء قميص الريال والظهور بصورة طيبة.

وأعلن البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد التحدي قبل لقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الدوري، مؤكدًا أنه يبحث عن تحقيق الفوز وهز شباك الروخي بلانكوس في اللقاء، كما أشاد بصديقه وزميله السابق في صفوف تشيلسي الإنجليزي دييجو كوستا الذي سيقود هجوم أتلتيكو مدريد.

وتأكدت جاهزية البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر، الذي شارك في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن مباراتي إشبيلية وأوساسونا بالدوري للإصابة.

نيمار يثير غضب برشلونة.. وعشاء ميسي يلم الشمل

فجر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ثورة غضب جماهير فريقه السابق برشلونة بسبب تمسكه بتصعيد أزمة مستحقاته لدى النادي، والتي حرك بسببها دعوى قضائية منذ عامين للحصول على 26 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحفية إسبانيا أن نيمار وصل مدينة برشلونة، اليوم الخميس، استعدادًا للإدلاء بشهادته غدًا في الجلسة الخاصة بالقضية التي رفعها ضد النادي الكتالوني منذ عامين.

ودعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبي فريقه برشلونة على حفل عشاء قبل لقاء خيتافي يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري للم شمل الفريق وتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات.

يوفنتوس يستعيد رونالدو

استعاد فريق يوفنتوس الإيطالي خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل لقاء سبال بالدوري بعد أن غاب عن لقاء بريشيا الأخير بسبب إصابة عضلية.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس في الدوري خلال مباراة سبال وفقًا لتأكيدات تقارير صحفية إيطالية، بينما قررت إدارة نادي يوفنتوس تكليف المدرب أندريا بارزالي بتأهيل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

مورينيو وأليغري على رادار باريس

دخل الثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق وماسيمو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق في صراع على تولي تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في المرحلة القادمة.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي أصبح مهددًا بالرحيل بعد الخسارة أمام ريمس ببطولة الدوري.