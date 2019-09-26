نيمار يصل برشلونة.. تعرف على التفاصيل

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مدينة برشلونة، اليوم الخميس، في إطار عملية التصعيد القضائي ضد ناديه السابق برشلونة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن نيمار وصل برشلونة، استعدادًا للإدلاء بشهادته غدًا الجمعة، في الجلسة الخاصة بالقضية التي رفعها ضد النادي الكتالوني منذ عامين.

ورفع نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع النادي كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ومنح برشلونة نيمار 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة التي تبلغ 40 مليونًا، في حين يطلب نيمار الحصول على 26 مليونًا من إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن قضية نيمار مع برشلونة مرشحة للتأجيل، لأن إدارة برشلونة طلبت معرفة معلومات حول مكافأة التوقيع المنصوص عليها في العقد الذي يربط نيمار وباريس سان جيرمان، والتي حصل عليها اللاعب فور مغادرة النادي الكتالوني، وهو ما رفضه ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

ويرى نيمار أنه يحق له الحصول على مكافأة التجديد من برشلونة كاملة، لأن النادي الكتالوني استفاد من العقد الجديد، وحصل على أموال ضخمة إثر تفعيل الشرط الجزائي الجديد (222 مليون يورو).

ولعب نيمار لبرشلونة بين 2013 و2017، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76 في 186 مباراة.