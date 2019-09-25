راكيتيتش يرفض اللعب في قطر

نفى الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة ما تردد من مزاعم بشأن انتقاله إلى دوري نجوم قطر، مؤكدا أن الوقت طويلا أمامه للعب في أوروبا.

وبات راكيتيتش الفائز مع منتخب بلاده بالمركز الثاني في كأس العالم العام الماضي في روسيا بعيدا عن التشكيلة الأساسية لإرنستو فالفيردي منذ التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ الصيف الماضي.

واقترب لاعب اشبيلية السابق البالغ عمره 31 عامًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية مع نيمار لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة في ظل رغبته بالبقاء في النادي الكتالوني.

وأشارت صحف إيطالية إلى اهتمام العديد من الأندية القطرية بالحصول على خدمات اللاعب الكرواتي الدولي خاصة وأن فترة الانتقالات في دوري نجوم قطر تنتهي بنهاية الشهر الحالي.

ووفقًا لما قالته شبكة ”فوكس الرياضية“ ونقلته عنها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية فإن راكيتيتش لا ينوي اللعب في قطر لأنه يعتقد أنه لا يزال لديه مكان في كرة القدم الأوروبية.

وخاض راكيتيتش 156 دقيقة فقط مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي وإذا استمر هذا الوضع، فقد يصبح أحد أكثر الأسماء إثارة للاهتمام في سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانو الثاني المقبل.

وربطت بعض المصادر يوفنتوس وباريس سان جيرمان بالتعاقد مع الدولي الكرواتي وهذا الاهتمام قد يتجدد في ديسمبر/كانون الأول المقبل خاصة في حال استمر راكيتيتش بعيدًا عن تشكيلة فالفيردي.