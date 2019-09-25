بكاء فينسيوس جونيور بعد هدفه في مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا (فيديو)‎

بكاء فينسيوس جونيور بعد هدفه في مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

انفجر البرازيلي فينسيوس جونيور في البكاء، بعدما أحر الهدف الأول لصالح ريال مدريد في شباك أوساسونا خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ معقل النادي الملكي.

واستلم جونيور الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36، وسدد قوية بيمناه محرزًا الهدف الأول لريال مدريد

وفور إحراز الهدف دخل جونيور في نوبة بكاء بعد الضغوط الكثيرة التي تعرض لها، حيث يعد هذا هو الهدف الأول له مع ريال مدريد هذا الموسم.

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