أتلتيكو مدريد يتخطى ريال مايوركا ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتًا“

ارتقى أتلتيكو مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني (مؤقتًا)، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه ريال مايوركا اليوم الأربعاء في المرحلة السادسة للمسابقة، مستفيدًا من تعادل أتلتيك بلباو 1 / 1 مع مضيفه ليجانيس بالمرحلة نفسها.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بخسارته أمام ريال سوسييداد وتعادله مع سيلتا فيجو، إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة السادسة.

في المقابل، تجمد رصيد مايوركا، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة للمباراة الخامسة على التوالي، عند أربع نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتًا.

وافتتح دييغو كوستا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 26، فيما تكفل النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64.

واضطر أتلتيكو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه (البديل) ألفارو موراتا في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد الكثير من الهدوء والاتزان لأتلتيكو، قبل مواجهته المرتقبة أمام ضيفه وجاره اللدود ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية يوم السبت القادم في المرحلة المقبلة للمسابقة.

من جانبه، أهدر أتليتك بلباو فرصة استعادة صدارة المسابقة عقب سقوطه في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه ليغانيس.

ورفع بلباو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما ارتفع رصيد ليغانيس إلى نقطتين لكنه ظل قابعًا في مؤخرة الترتيب.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر راؤول جارسيا بالتسجيل لمصلحة بلباو في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، لكن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم طويلًا عقب تسجيل أوسكار هدف التعادل لفريق ليجانيس في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، أصبحت الفرصة مواتية أمام ريال مدريد، صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة، لتصدر المسابقة منفردًا، حال فوزه على ضيفه أوساسونا في وقت لاحق اليوم.