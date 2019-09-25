في غياب ثلاثي الرعب.. ليفربول يتخطى ميلتون كينز ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

في غياب ثلاثي الرعب.. ليفربول يتخطى ميلتون كينز ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل فريق ليفربول إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه ميلتون كينز دونز بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.

وخاض ليفربول اللقاء في غياب الثلاثي الهجومي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو لوجهة نظر فنية.

أنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله جيمس ميلنر في الدقيقة 41.

وفي الوقت الذي بحث فيه ميلتون كينز دونز عن التعادل، كثف لاعبو ليفربول من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

وشهدت الدقيقة 69 تسجيل ليفربول هدفه الثاني عبر كي جانا هويفر ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

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