برشلونة يعلن تشخيص إصابة ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن إصابة قائده ليونيل ميسي هي تمدد (استطالة) في العضلة المقربة في الساق اليسرى.

وأشار النادي الكتالوني إلى عدم وجود تمزق في القدم اليسرى للنجم الأرجنتيني.

ولم يحدد برشلونة مدة غياب ميسي، ولكن تقارير أشارت إلى إنها ستتراوح من 7 إلى 10 أيام.

وشارك ميسي للمرة الأولى بشكل أساس مع برشلونة في مواجهة فياريال، منذ عودته من الإصابة التي لحقت به على مستوى ساقه اليمنى قبل بداية الموسم الجاري.

وتعرض ميسي لإصابة على مستوى عضلة الفخذ في الدقيقة ”30“ من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف من لاعبي فياريال ضده، وهو ما جعل الجهاز الطبي يتدخل سريعًا من أجل علاجه.

واتضح على ملامح ميسي تأثره الكبير بالإصابة التي لحقت به، بالرغم من استمراره على أرضية الملعب، بشكل مؤقت، ليدخل بدلًا منه في بداية الشوط الثاني الفرنسي عثمان ديمبيلي.