محامي كريستيانو رونالدو يكشف عن السبب الأبرز لرحيله عن ريال مدريد

كشف خوسية أنطونيو تشوكلان، محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الضرائب في إسبانيا وطرق دفعها تؤثر على جميع اللاعبين.

كريستيانو رونالدو عانى في إسبانيا من مشاكل مع الضرائب، قبل أن يتجه إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وقال محامي كريستيانو في تصريحات نقلتها صحيفة ”آس“ الإسبانية: ”لدينا بعض السخط، في عالم كرة القدم، لا بد من نشر الحرب ضد سياسات الاحتيال الضريبي“.

وأضاف: ”مصلحة الضرائب طلبت من كريستيانو أكثر مما يستحقونه، فهناك يمكنهم أن يعتبروا أي فعل بأي حال من الأحوال أنه احتيال ضريبي“.

وأكد: ”رحيل كريستيانو إلى إيطاليا بسبب تلك المشكلة، السياسة غير المبررة في إسبانيا لا تجعله يتحمل الاستمرار أو حتى يفكر في العودة الآ، وهذا أمر واضح“.

وأوضح: ”رونالدو بالتأكيد كان يريد الانتقال إلى يوفنتوس، ولكن السبب ليس رياضيًّا فقط، يجب أخذ عنصر الضرائب في الاعتبار“.

واختتم: ”أرفض التحدث عن قضية كريستيانو، هناك محاكمة يمكن أن نتحدث من خلال إحدى جلساتها“.

ويحتل يوفنتوس حاليًّا المركز الأول بالدوري الإيطالي مؤقتًا، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان، الذي يستعد لمواجهة لاتسيو، مساء اليوم، في الجولة الخامسة.