أزمة خلف الكواليس بين كريم بنزيما وإدارة ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

كشفت تقارير صحفية وجود أزمة مكتومة خلف الكواليس بين الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، وإدارة النادي الملكي، رغم التألق اللافت للنظر للاعب هذا الموسم.

وأحرز كريم بنزيما 5 أهداف لريال مدريد خلال مشوار الفريق بالدوري الإسباني، الليغا، حتى الآن من إجمالي 6 مباريات، ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة برفقة لورينزو مورن لاعب ريال بيتيس، وجيرارد مورينو، لاعب فياريال.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن بنزيما يرغب في حسم موقفه مع ريال مدريد في أقرب فرصة ممكنة، كون عقد اللاعب الفرنسي الدولي ينتهي مع الميرينغي في صيف 2021.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن بنزيما 31 عامًا، يشعر بقلق شديد إزاء تأخر مسؤولي ريال مدريد في التفاوض معه من أجل تجديد تعاقده مع النادي، حيث يريد بنزيما الاعتزال داخل جدران النادي الملكي، وعدم الرحيل عن الفريق حتى نهاية مشواره الكروي.

وأكدت أن بنزيما أعرب للمقربين منه عن استيائه من الفجوة الكبيرة التي تشهدها الأجور السنوية للاعبين في ريال مدريد، حيث يحصل بنزيما على نصف الأجر الذي يناله البلجيكي إدين هازارد، المنتقل حديثاً إلى الريال من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونقلت ”ديفنسا سنترال“ عن مصادر مقربة من إدارة ريال مدريد قولها إنه لا خلاف على استمرار بنزيما برفقة النادي الملكي، ولكن المسؤولين يرون أنه لا داعي للتسرع في حسم ملف التجديد للمهاجم الفرنسي، خاصة أن اللاعب يتمتع بعلاقة مميزة للغاية مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وتفاصيل تجديد العقد لن تكون أزمة على الإطلاق.