أبيدال يسجل ”نقطة سلبية“ على ”هدف“ برشلونة الجديد فابيان رويز

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، قدّم تقريرًا عن نجم وسط نادي نابولي الإيطالي فابيان رويز، بعد أن تابعه مباشرة من ملعب مباراة نابولي وليتشي، التي أقيمت يوم الأحد الماضي في الدوري الإيطالي.

وحقق نابولي فوزاً عريضاً بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال، من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن الملاحظة السلبية التي دوّنها أبيدال عن فابيان هي إصراره على الاحتفال بالهدف أمام جماهير ليتشي بشكل مستفز، مما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

ويرغب نادي برشلونة في تعزيز صفوفه بلاعب وسط مميز، ويأتي فابيان على رأس تلك الترشيحات، خاصة أن عمره لا يزال 23 عاماً.

وانتقل فابيان إلى نابولي من ريال بيتيس الإسباني في صيف العام الماضي مقابل 20 مليون يورو، وارتفعت قيمته التسويقية حالياً إلى 50 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وتضع عدة أندية أوروبية كبرى فابيان رويز تحت المنظار، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي، في الوقت الذي يمتد فيه عقد اللاعب رفقة نابولي إلى عام 2023.