تقرير: جماهير برشلونة أطلقت صافرات استهجان ضد سواريز بعد أدائه ضد فياريال

كشفت تقارير صحفية عن إطلاق بعض من جماهير نادي برشلونة في مدرجات ملعب الكامب نو، صافرات الاستهجان، ضد مهاجم الفريق لويس سواريز، خلال فوز البارسا على فياريال 2-1، في الأسبوع 6 بالدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن الأوروغوياني لويس سواريز تعرض لهجوم لاذع على يد قطاع من المشجعين في مدرجات ملعب الكامب نو، عندما تم استبداله بأنسو فاتي، في الدقيقة 77، على الرغم من أنه خامس هداف في تاريخ البارسا بـ(179) هدفًا، لذلك كان هناك رد بالتصفيق من بعض القطاعات في المدرجات مساء أمس.

ولم يلعب لويس سواريز مباراة جيدة، واستمع إلى صافرات جماهير البارسا في الكامب نو، حيث يبدو أن صبر الجماهير بدأ ينفد بسبب سوء أداء المهاجم في الفترة الأخيرة.

وتم استبدال سواريز في الدقيقة 78 من الشوط الثاني ضد فياريال، ليدخل بدلاً منه أنسو فاتي، وعند خروج المهاجم الأوروغوياني من الملعب صفق العديد من المشجعين له، ولكن كثيرين آخرين أطلقوا صافرات الاستهجان ضده، وهو وضع غير مسبوق لسواريز في ملعبه الخاص.

يذكر أن سواريز سجل هدفين فقط للبارسا في بطولة ”الليغا“ هذا الموسم، وذلك خلال الفوز على فالنسيا 5-2.