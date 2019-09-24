نادي برشلونة يستعيد توازنه في الدوري الإسباني بإسقاط فياريال (فيديو)

استعاد فريق برشلونة، يوم الثلاثاء، توازنه بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على ضيفه فياريال بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة خلف غرناطة المتصدر، بينما تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز الثامن.

شهدت المباراة الاستعانة بالأرجنتيني ليونيل ميسي منذ البداية لأول مرة في النسخة الحالية للبطولة الحالية.

وكانت لميسي بصمة واضحة في تطور مستوى الفريق الكتالوني، بفضل مهاراته وإمكانياته الفنية العالية.

برشلونة 2 × 1 فياريال | اهداف المباراة بصوت المعلق الكبير رؤوف خليف مشاهدة ممتعه للجميع ???????????????? pic.twitter.com/SRgbcIVjcT — مجنووووووون كورة (@qSgJbtKQcaNXkOe) September 24, 2019

وجاءت الدقيقة السادسة إحراز الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

وفي الوقت الذي بحث فيه فياريال عن التعادل، أضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 15 عن طريق البرازيلي أرثور هينريك ميلو إثر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وجاءت الدقيقة 44 لتشهد هدف تقليص النتيجة لفياريال عبر سانتي كازورلا ليخرج برشلونة متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

بعدها اضطر أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إلى الدفع بالفرنسي عثمان ديمبلي بدلًا من ميسي الذي تعرض للإصابة.

وبحث لاعبو برشلونة عن فرصة مضاعفة النتيجة وتسجيل المزيد من الأهداف إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.