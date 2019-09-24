أهداف مباراة برشلونة ضد فياريال.. 2-1 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل غريزمان الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره فياريال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”كامب نو“، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

هدف ⚽️ غريزمان يفتتح التسجيل مبكراً من ركنية رائعة من الأفضل في العالم ???? برشلونة 1 فياريال 0#beINLiga #BarcaVillarreal pic.twitter.com/YbfZZXWZBf — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 24, 2019

وفي الدقيقة 16 سجل أرتور هدفًا رائعًا من تصويبة صاروخية للبارسا.

هدف ⚽️ البارسا لا يرحم في الكامب نو! صاروخية لا تصد من أرتور ???? برشلونة 2 فياريال 0#beINLiga #BarcaVillarreal pic.twitter.com/vda0GMuM5R — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 24, 2019

وفي الدقيقة 44 يسجل سانتي كازورلا الهدف الأول لفياريال.

ودخل برشلونة مباراة فياريال، اليوم، وسط حالة من الغضب العارم سيطرت على جماهيره بعد الهزيمة أمام غرناطة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة ”الليغا“.

وتذوق برشلونة مرارة الهزيمة للمرة الثانية في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإسباني، بعدما خسر أمام بيلباو بهدف في الجولة الافتتاحية، وحصل البارسا على 7 نقاط من 5 مباريات ليحقق أسوأ انطلاقة في ”الليغا“ منذ موسم 1994 – 1995.

كما فشل برشلونة بتحقيق الفوز بأول 3 مباريات خارج ملعبه بمسابقة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 1994 – 1995 تحت قيادة الراحل يوهان كرويف.

على الجانب الآخر يأمل نادي فياريال في استغلال تعثر نادي برشلونة خلال الفترة الحالية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الكتالوني، خاصة أن الفريق يأمل بتحسين مركزه في بطولة الليغا الإسبانية، حيث يحتل فياريال المركز السابع في ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط.