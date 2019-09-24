التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالآتي: شتيغن – سيميدو – بيكيه – لونغليه – فيربو – أرثور – بوسكيتس – روبيرتو – ميسي – سواريز – غريزمان.

فيما جاءت تشكيلة فياريال كالآتي:

ويسعى برشلونة إلى تضميد جراحه بعد أن خسر آخر مبارياته ضد غرناطة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الجماهير خاصة مع استمرار الأداء الباهت الذي قدَّمه الفريق مؤخرًا.

ويحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 7 نقاط من 5 مباريات في بداية سيئة للفريق الكتالوني الذي فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة، وسجل برشلونة 12 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ويحتل فياريال المركز السابع برصيد 8 نقاط، وسجل أيضًا الفريق 12 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

لأول مرة يبدأ الثلاثي الهجومي MSG أساسيين معا. pic.twitter.com/fhsoic5hv8 — InCampNou (@InCampNou) September 24, 2019

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما بالدوري يوم 2 أبريل الماضي، ولم يعرف فياريال طعم الفوز على حساب برشلونة منذ يوم 9 مارس 2008 بنتيجة 2-1.

ويأمل فياريال تحقيق الفوز وزيادة متاعب برشلونة في مباراة الفريقين، وأكد المدرب خافيير كاييخا أنه يتوقع مباراة جميلة للمتفرجين، فالفريقان يبحثان عن تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.