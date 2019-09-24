بسبب حفل THE BEST.. رابطة الدوري الإسباني رفضت طلب برشلونة بتأجيل مباراة فياريال

كشفت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية عن رفض رابطة الدوري الإسباني طلبًا من برشلونة، لتأجيل لقائه أمام فياريال المقرر ليلة اليوم بسبب مشاركة لاعبيه في حفل الفيفا THE BEST.

وشارك 3 لاعبين من برشلونة في الحفل وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بالجائزة وعضو التشكيل المثالي والحارس تير شتيغن المرشح لجائزة أفضل حارس والهولندي فرانكي دي يونغ الذي اختير ضمن التشكيل المثالي.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة قدم طلبين بتأجيل اللقاء ليومي الأربعاء أو الخميس بسبب سفر لاعبيه لميلان لحضور الحفل، لكنه تلقى رفضًا من رابطة الدوري الإسباني في كلتا الحالتين بسبب التزاماتها مع شركات النقل التلفزيوني.

ويواجه برشلونة فياريال في الجولة السادسة بحثًا عن فوز يعيد الثقة لجماهيره بعد بداية صعبة في كل المنافسات، حيث فشل الفريق في الفوز خارج ملعبه وتلقى هزيمتين ويحتل المركز الثامن حاليًا بفارق 4 نقط عن غريمه ريال مدريد.