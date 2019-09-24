كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة اختبارًا صعبًا ضد ضيفه فياريال مساء اليوم الثلاثاء في الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتضميد جراحه بعد أن خسر آخر مبارياته ضد غرناطة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الجماهير خاصة مع استمرار الأداء الباهت الذي يقدمه الفريق مؤخرًا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة برشلونة ضد فياريال اليوم الثلاثاء في الدوري الإسباني:

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 7 نقاط من 5 مباريات في بداية سيئة للفريق الكتالوني الذي فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة، وسجل برشلونة 12 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ويحتل فياريال المركز السابع برصيد 8 نقاط وسجل أيضًا الفريق 12 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما بالدوري يوم 2 أبريل الماضي، ولم يعرف فياريال طعم الفوز على حساب برشلونة منذ يوم 9 مارس 2008 بنتيجة 2-1.

صحوة برشلونة

يبحث برشلونة عن الصحوة مع مدربه إرنستو فالفيردي وتصحيح الصورة التي قدمها في مباراة غرناطة وقبلها التعادل مع بروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن برشلونة الثنائي صامويل أومتيتي وجوردي ألبا للإصابة، وأكد فالفيردي قبل المباراة في المؤتمر الصحفي أن المباراة ستكون صعبة وفريقه سيكون مطالبًا بالتركيز لأقصى درجة من أجل تحقيق الفوز.

ويعتمد برشلونة على مثلث الهجوم الناري بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، بينما يقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وأرثر وأرتور فيدال مع رباعي الدفاع جيرارد بيكيه وكيلمنت لينجليه ونيلسون سيميدو وجونيور فريبو مع الحارس مارك تير شتيجن.

أوراق فياريال

يأمل فياريال تحقيق الفوز وزيادة متاعب برشلونة في مباراة الفريقين، وأكد المدرب خافيير كاييخا أنه يتوقع مباراة جميلة للمتفرجين، فالفريقان يبحثان عن تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.

ويغيب عن فياريال الثلاثي برونو سوريانو وألبرتو مورينو وراميرو جييرا، ويعتمد فريق الغواصات الصفراء على تشكيلة تضم الحارس سيرجيو أسينخو وأمامه الرباعي الدفاعي راؤول ألبيول وباو توريس وروبين بينيا وكسافير كوينتيليه، مع ثلاثي الوسط فيسنتي إيبورا وأندري أنجويسا وسانتي كازورلا، مع مثلث الهجوم صامويل شيكويزي وخافي أونتيفيروس وجيرارد مورينو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندر ليج البلجيكي الأسبق لإرم نيوز: إن برشلونة يعاني من انعدام وزن واضح هذا الموسم وهو ما يؤثر على الفريق ويجعله بعيدًا عن تحقيق الانتصارات.

وأضاف: ”فياريال لديه أوراق هجومية خاصة جيرارد مورينو وأيضًا شيكويزي الذي ظهر بصورة طيبة مع منتخب نيجيريا مع دور أنجويسا وخبرات كازورلا“.