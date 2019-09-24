برشلونة ضد فياريال.. يوفنتوس وبريشيا.. الاتحاد ضد التعاون: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء مباراة برشلونة مع فياريال في الليغا والجزيرة الأردني ضد العهد اللبناني في نهائي غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي فضلًا عن مباراة الاتحاد والتعاون المؤجلة من الدوري السعودي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الـ 24 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإسباني:

ريال بلد الوليد VS غرناطة، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8

ريال بيتيس VS ليفانتي ، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9

برشلونة VS فياريال، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:

فيرونا VS أودينيزي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

بريشيا VS يوفتوس، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي:

ديغون VS أولمبيك مرسيليا، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

موناكو VS نيس، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في منطقة الغرب:

الجزيرة الأردني VS العهد اللبناني، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

الاتحاد VS التعاون، الساعة الـ20:50 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:50 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 1

الدوري التونسي:

شبيبة القيروانVS الصفاقسي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 2.

الدوري القطري:

السيلية VS السد، الساعة الـ18:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:55 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD و الكأس HD 1.

كأس الملك محمد السادس:

النجم الساحلي التونسي VS شباب الأردن الأردني، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

السالمية الكويتي VS القوة الجوية العراقي، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

مولودية الجزائر الجزائري VS ظفار العُماني، الساعة الـ22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.