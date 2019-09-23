ماركا: هل يستحق مارسيلو التواجد في التشكيلة المثالية في (The Best)؟

أكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن 4 لاعبين من ريال مدريد سيتواجدون في تشكيل الموسم للاتحاد الدولي لكرة القدم (The Best)، وهم: المدافعان سيرجو راموس والبرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والنجم البلجيكي إدين هازارد.
ويتواجد راموس للمرة العاشرة، بينما الكرواتي مودريتش للمرة الخامسة على التوالي ومارسيلو للمرة السادسة والخامسة على التوالي وهازارد للمرة الثانية.
وأكدت ”ماركا“ أن المدافع الأيسر البرازيلي لم يقدم مستوىً جيدًا خلال الموسم الماضي، وكان بعيدًا عن مستوى موسم 2017/2018 حيث استحق التواجد لدوره الكبير في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ضد باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ في دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، كما أسهم في هدف غاريث بيل الرائع في النهائي.
وتحدثت الصحيفة عن 5 لاعبين على الأقل يتفوقون على مارسيلو خلال الموسم الماضي، وهم الأسكتلندي آندرو روبرتسون مدافع ليفربول الفائز بدوري الأبطال والأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو لاعب أياكس والإسباني جوردي ألبا لاعب برشلونة والفرنسي لوكاس دين لاعب إيفرتون والإسباني أليكس جريمالدو لاعب بنفيكا.