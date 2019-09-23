ماركا: هل يستحق مارسيلو التواجد في التشكيلة المثالية في (The Best)؟

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أكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن 4 لاعبين من ريال مدريد سيتواجدون في تشكيل الموسم للاتحاد الدولي لكرة القدم (The Best)، وهم: المدافعان سيرجو راموس والبرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والنجم البلجيكي إدين هازارد. ويتواجد راموس للمرة العاشرة، بينما الكرواتي مودريتش للمرة الخامسة على التوالي ومارسيلو للمرة السادسة والخامسة على التوالي وهازارد للمرة الثانية.…