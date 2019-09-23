نبأ سار لزيدان قبل مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نبأ سارًا قبل مواجهة أوساسونا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وشهدت تدريبات ريال مدريد، اليوم الإثنين، عودة لاعب الوسط، إيسكو، حيث تدرب اللاعب جزئيًا مع زملائه في إطار برنامجه العلاجي للتعافي من إصابته في العضلة ذات الرأسين من الساق اليمنى.

وأعلن ريال مدريد يوم 28 أغسطس إصابة إيسكو، ليغيب اللاعب عن مباريات فياريال وليفانتي وإشبيلية في الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك إيسكو، البالغ من العمر 27 عامًا، في مباراتين فقط الموسم الحالي، بواقع 83 دقيقة.

في حين واصل كل من لوكا مودريتش ومارسيلو تدريباتهما الفردية على العشب، حتى يعودا في الوقت المناسب للتدريبات الجماعية، ويصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

وتغلب ريال مدريد 1/0 على مضيفه إشبيلية، أمس الأحد، ليصعد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع أتلتيك بلباو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا، يوم الأربعاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.