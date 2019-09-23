مباراة برشلونة ضد فياريال.. فالفيردي يدافع عن لاعبيه ويرد على تقارير مطالبته بالرحيل عن ”البلوغرانا“

حرص إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، على الدفاع عن لاعبيه الذين يتعرضون لانتقادات قاسية، خلال الأيام الماضية؛ بسبب انخفاض مستوى الفريق واهتزاز نتائجه.

وتلقى أنطوان غريزمان وجيرارد بيكيه وكليمنت لينغليت، وابلًا من الاتهامات، وتحميلهم مسؤولية عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز.

وتحدث المدرب عن الفريق خلال مؤتمره الصحفي قبل مباراة فياريال التي تقام، غدًا الثلاثاء، على ملعب ”كامب نو“: ”نمر بفترة سيئة بسبب عدم قدرتنا على الفوز في المباريات“.

وتابع: ”فشلنا في صناعة الفرص، ولكن هناك وقتًا لتحسين الأداء، علينا أن نبدأ المباريات بشكل أفضل يجعلنا نحقق الفوز مثلما حدث أمام فالنسيا وريال بيتيس، وهو ما لم يكن عليه الحال أمام أوساسونا وغرناطة“.

وأضاف: ”أعلم جيدًا حجم مسؤوليتي تجاه تدريب فريق مثل برشلونة؛ لأن الأضواء دائمًا ما تكون مسلطة عليك“.

وأردف: ”في الموسم الماضي، مررنا بمثل هذه النتائج لكننا كنا قد ضمنا الفوز بالدوري الإسباني، لكن الأمر مختلف كثيرًا في الموسم الحالي، لم نبدأ المسابقة بشكل جيد وعلينا تصحيح الأمر“.

وانتقل المدرب للحديث عن لاعبيه والدفاع عنهم، وقال: ”غريزمان ليس سببًا في مشاكل برشلونة الهجومية، فهو يستطيع اللعب بمركز المهاجم أو الجناح، لكننا لم نخلق فرصًا كثيرة خارج كامب نو لذلك فهي مشكلة الفريق بأكمله وليس بسبب لاعب واحد“.

واستطرد: ”بيكيه ولينغليت هما الآخران نجحا في الموسم الماضي بتقديم مباريات رائعة، مع إصابة أومتيتي، أعلم جيدًا مدى تحملهما المسؤولية لقيادة دفاع برشلونة في المباريات القادمة إلى جانب وجود توديبو“.

وعن أنسو فاتي وكارليس بيريز، شدد: ”سيبقيان معنا في الفريق الأول للاعتماد عليهما في الموسم الحالي“.

وعن نتائج ريال مدريد ومنافسته على القمة، قال: ”لا تقلقني نتائجهم، أهتم فقط لأمر فريقي“.

وعن مطالبة البعض برحيله عن البلوغرانا، أبرز: ”هذا هو الحال منذ أن بدأت في تدريب البارسا، وفي كل مباراة، في البارسا الطلب كبير علينا جميعًا، أنا أعرف أنني في المكان الذي يتم فيه التركيز على النتائج، هنا المدرب دائمًا في دائرة الضوء، لم نبدأ بشكل جيد، وعلينا عكس الوضع، كما فعلنا الموسم الماضي“.