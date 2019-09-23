لويس سواريز يهين الحكم المساعد في مباراة برشلونة ضد غرناطة (فيديو)

التقطت الكاميرات انفعال المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز على الحكم المساعد في مباراة فريقه برشلونة ضد غرناطة، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بهزيمة البلوغرانا بهدفين نظيفين مساء أمس الأول.

وتعرض سواريز لإعاقة داخل منطقة جزاء غرناطة، إلا أن الحكم غوليرمو فرنانديز لم يحتسب شيئاً، ولكن سواريز صبّ جام غضبه على الحكم المساعد ألبيرولا روخاس، الذي كان قريباً للغاية من اللعبة، ولم يُبلغ الحكم بها.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن سواريز أهان الحكم المساعد بعد اللعبة، وظل يتحدث إليه بطريقة غير لائقة.

وقالت إن الإعادة التلفزيونية أظهرت سواريز وهو يسب الحكم المساعد، حيث وصفه بـ“القرطاس“ أو ”خيال المآتة“، احتجاجاً على عدم احتساب خطأ لصالحه.

وأكدت أن سواريز خرج عن شعوره أيضاً عندما انفعل على النيجيري رامون عزيز، مهاجم غرناطة، بعد سقوطه على الأرض في لعبة مشتركة.

وأشارت إلى أن سواريز قال لعزيز: ”أنت فتى كاذب، كاذب“.

ولم يجمع برشلونة سوى 7 نقاط في المبارات الخمس التي خاضها حتى الآن في الليغا، ويحتل المركز الثامن، في أسوأ بداية لحامل اللقب منذ 25 عاماً.