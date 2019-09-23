رد حاسم من سيرجيو راموس على تقارير عودة مورينيو لقيادة ريال مدريد

احتفل ريال مدريد بعد لقاء إشبيلية بلاعبيه البرازيلي كاسيميرو والإسباني القائد سيرجيو راموس لمشاركة الأول في لقائه رقم 200 وتحقيق الثاني للفوز رقم 400 رفقة الفريق.

وتمكن ريال مدريد من كسر نحس ملعب منافسه والفوز بهدف من توقيع كريم بنزيما واعتلاء الصدارة رفقة أتلتيك بلباو بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز السادس وبفارق 4 نقاط عن برشلونة الثامن.

وقال راموس بعد اللقاء ردًا على شائعات عودة البرتغالي جوزيه مورينيو: ”نحن مع زيدان رغم النتائج السلبية الأخيرة، الحديث عن المدرب قلة احترام لنا، يجب إبقاء أرجلنا على الأرض فالمشوار ما زال طويلا أمامنا، اليوم الفريق متألق وتتحدثون عن الأزمة، سيكون لديكم الوقت للحديث عن أزمة“.

وأضاف متحدثًا عن الفوز: ”كنا نعرف أنه ملعب معقد لم نفز هنا منذ عدة سنوات، أتينا بعقلية قوية جدًا لعدم ارتكاب الأخطاء، إشبيلية كان مسيطرًا على الكرة لكن النتيجة كانت عادلة لكوننا تمكنا من استغلال الفرص، يجب أن نبقى هادئين خلال الأسبوع وبعد كل ما تم الحديث عنه“.

وأكد راموس أن لاعبي ريال مدريد ما زالوا جائعين ويملكون الرغبة في الفوز، وقال: ”مدريد دائما جائع للفوز، الأمور لا تسير دائمًا كما عملنا لكننا فريق متفائل ونواصل عقلية الاستمرار في العمل والتحسن، يجب أن نظل هادئين المشوار طويل جدًا“.

وتحدث راموس عن رقمه الجديد 400 فوز رفقة ريال مدريد، وقال: ”إنه رقم، لكن هذه التفاصيل الصغيرة تشكل أيضًا فخرًا بالنسبة لي، أحب أن أحصل على المزيد“.