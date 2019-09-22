مباراة غرناطة ضد برشلونة.. البارسا يسجل أسوأ نتائجه منذ ربع قرن

واصل نادي برشلونة عروضه المخيبة للآمال منذ بداية الموسم الجاري، بعد سقوطه أمام غرناطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، في المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتراجع ترتيب برشلونة في جدول الليغا إلى المركز السابع، برصيد 7 نقاط، ويمكن أن ينهي الجولة الخامسة في مركز أسوأ من ذلك، بحسب نتائج باقي مباريات المرحلة التي تقام اليوم الأحد.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن النتائج التي حققها برشلونة منذ بداية الموسم هي الأسوأ في تاريخه منذ 25 عامًا، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في مباراة وخسر مرتين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن برشلونة حقق نفس هذه النتائج في موسم 1994 – 1995، عندما جمع 5 نقاط من 5 مباريات، عندما كان الفوز بنقطتين فقط قبل تعديل اللوائح.

وأكدت أن برشلونة فشل في تحقيق الفوز خارج أرضه منذ الانتصار على ديبورتيفو ألافيس بهدفين نظيفين، الموسم الماضي في المرحلة الرابعة والثلاثين، في اللقاء الذي أقيم يوم 23 أبريل من العام الجاري.

وسوف يكون برشلونة على موعد مع لقاء صعب بعد غد الثلاثاء، عندما يستضيف فياريال، 8 نقاط، على ملعب ”كامب نو“، في المرحلة السادسة من الليغا.