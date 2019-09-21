رقم سلبي يطارد برشلونة بعد سقوطه أمام غرناطة في الدوري الإسباني

تلقى برشلونة هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-صفر أمام غرناطة، اليوم السبت، لتتواصل العروض السيئة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خارج ملعبه بينما صعد غرناطة، الوافد الجديد على البطولة، لقمة جدول الترتيب.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن برشلونة حصد 7 نقاط من 5 مباريات في الليجا، ليُعادل أسوأ بداية له في البطولة منذ موسم 1994-1995، ووقتها حصد أيضًا 7 نقاط.

وبهذا الانتصار يرفع غرناطة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الليغا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز السابع، وهي الهزيمة الثانية لحامل اللقب هذا الموسم حتى الآن.

وبدأ الفريق الكتالوني بدون كبير هدافيه ليونيل ميسي والواعد إنسو فاتي وتراجع في الدقيقة الثانية بعد أن هز رامون عزيز الشباك بضربة رأس عقب فقدان جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة الكرة في نصف ملعبه.

ودفع أرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بميسي وفاتي في الشوط الثاني وعلى الرغم من أن الدفع بهما أدى لتحسن أداء الضيوف، فإن المهاجم ألفارو فادييو ضاعف الغلة لغرناطة في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

ويحتل الفريق الكتالوني، الذي فشل في الفوز بأي مباراة من بين أخر سبعة خارج ملعبه في جميع المسابقات، المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد سبع نقاط من خمس مباريات بينما يعتلي غرناطة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

ويملك إشبيلية، صاحب المركز الثاني، 10 نقاط ويمكن أن يبتعد في الصدارة عندما يواجه ريال مدريد، غدا الأحد، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 10 نقاط بتعادله سلبيا مع سيلتا فيغو.