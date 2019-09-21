ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة (صورة)

تلقى فريق برشلونة، السبت، الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي للدوري الإسباني.

وخسر برشلونة من مضيفه غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد غرناطة إلى 10 نقاط في الصدارة.

دخل غرناطة اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور وتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس وهو ما تحقق في الدقيقة الثانية عبر النيجيري رامون عزيز.

وحاول لاعبو برشلونة بشتى الطرق إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم غرناطة بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه غرناطة عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو برشلونة من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

ومع حلول الدقيقة 66 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لغرناطة نفذها ألفارو فريدو في المرمى.

ولم يتمكن لاعبو برشلونة من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، ليخرج غرناطة فائزًا باللقاء.