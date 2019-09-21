غرناطة يذيق نادي برشلونة مرارة الهزيمة في الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص غرناطة فوزا ثمينا بنتيجة (2-0) على برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا، في معقله ”نويفو لوس كارمينيس“.

وسجل هدفي غرناطة رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديو من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وبهذا الانتصار يرفع غرناطة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الليغا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط، وتعُد الهزيمة الثانية لحامل اللقب هذا الموسم حتى الآن.

بدأ أصحاب الأرض المباراة، بتسجيل هدفا مُبكرًا في الدقيقة 2، حيث استغلوا خطأ فادح من المدافع كليمونت لينجليت، ونجح رامون عزيز في هز شباك تير شتيجن، بالرأس مستغلا عرضية زميله أنطونيو بويرتاس.

وفي أحد محاولات غرناطة، لمست الكرة يد التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة في منطقة الجزاء، ليعترض أصحاب الأرض، ويلجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو ”فار“، ويحتسب ركلة جزاء.

ونفذ البديل ألفارو فاديلو ركلة الجزاء لغرناطة بنجاح، وضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة 66 من المبارة، ليُصعب الأمور على البلوغرانا.

وفشل لاعبو برشلونة في تقليص الفارق حتى صافرة النهاية، ليُحقق غرناطة انتصارا ثمينًا جدًا.