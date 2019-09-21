أتلتيكو مدريد يسقط بفخ سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

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بهذا التعادل، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف إشبيلية، في حين ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.