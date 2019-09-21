والد أنسو فاتي: كنت أحلم بلعب ابني مع المنتخب البرتغالي

تحدث بوري فاتي، والد أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب لصحيفة ”ABola“ البرتغالية عن الأسباب التي دفعت النجم الشاب للعب لمنتخب إسبانيا، رغم كون حلمه كان اللعب لمنتخب البرتغال.

وقال والد أنسو فاتي: ”كنت أحلم بأن يلعب لمنتخب البرتغال وهو أيضًا كان حلمه، لكن الوضع حاليًا صعب، كان لدي اتصال مع مسؤول في الاتحاد البرتغالي وكانت إيجابية واتفقنا أن نتحدث بعد يوم لكنه لم يعد للاتصال بي“.

وأضاف بوري: ”لكن مع اللقاءات التي لعبها وضغط إسبانيا كان قويًا واتصل بي رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم“.

وترك والد أنسو فاتي الباب مفتوحًا أمام اللعب للبرتغال، وقال: ”ابني يشعر بنفسه برتغاليًا وأنا أيضًا، سيكون من السهل عليه اللعب للبرتغال، يكفي أن يقنعه أومارو إمبالو، لاعب بنفيكا، إنه صديق ويتحدثان دائمًا، أعرف أنكم تحبون أن يلعب مع البرتغال هو أيضًا يضع قميصًا للبرتغال في المنزل أعطاه له أومارو“.

وأكد والد أنسو فاتي، أن ابنه كان قريبًا من الانتقال إلى سبورتينغ لشبونة، لكن المسؤول الذي تحدث معه كان يرغب في تسجيله في الفئات الصغرى، وأضاف: ”فوجئت بالعرض لكون برشلونة وعدوني أنه سيلعب في برشلونة ”ب“.

وقال بوري فاتي إنه لم يعد للشبونة بعد العرض ولم يكن الأمر متعلقًا بالمال، موضحًا: ”عدت لبرشلونة ولم أتحدث مع سبورتينغ لشبونة نهائيًا وبعدها جدد برشلونة عقده“.

ومنح مجلس الوزراء في إسبانيا أنسو فاتي الجنسية الإسبانية للمشاركة برفقة المنتخب الإسباني تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام في البرازيل.