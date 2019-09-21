مباراة ريال مدريد وإشبيلية.. زيدان يكشف موقفه من الرحيل عن النادي الملكي

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اليوم السبت، إنه ليس منزعجًا من تداول وسائل الإعلام اسم جوزيه مورينيو كبديل محتمل له بعد الخسارة القاسية 0/3 من باريس سان جيرمان في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأبلغ زيدان مؤتمرًا صحفيًا قبل مواجهة إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني غدًا الأحد: ”لا يضايقني ترديد اسمه (جوزيه مورينيو). هذا هو الواقع“.

ويواجه زيدان ضغوطًا في فترته الثانية مع ريال مدريد خاصة بعد انطلاقة بطيئة في الدوري شهدت الفوز مرتين والتعادل مرتين في أول 4 جولات ويبتعد بنقطتين فقط عن المتصدر إشبيلية، لكن الانتقادات تزايدت بعد الخسارة في باريس بثلاثية.

وأضاف المدرب الفرنسي الفائز بلقب دوري الأبطال 3 مرات وبلقب دوري الدرجة الأولى في فترته الأولى مع ريال مدريد: ”إذا قرأت ما يقال في الصحف سأخرج عن تركيزي لكنني أشعر بالقوة وتعلمت ألا أستسلم وأن أواصل العمل حتى آخر دقيقة“.

وتابع: ”لا أفكر في الرحيل بل أركز في الفوز غدًا“.

وستتفاقم الأزمة إذا تعثر فريق زيدان بملعب إشبيلية الذي يقوده مدرب ريال مدريد السابق جولين لوبتيغي ولم يخسر حتى الآن هذا الموسم.

وقال زيدان: ”سنلعب ضد المتصدر ويجب أن نفوز. خضنا مباراة صعبة في باريس والآن يجب أن نظهر بأداء أفضل في مواجهة أخرى قوية خارج ملعبنا“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.