صحيفة تنشر قميص نادي برشلونة لموسم 2020/2021 (صور)

نشرت صحيفة ”سبورت“ قميص نادي برشلونة الإسباني للموسم القادم 2020/2021، مؤكدة أن شركة ”نايك“ للألبسة الرياضية وإدارة برشلونة وافقتا على التصميم منذ عدة أسابيع وسيصبح رسميًا في الشهر الحالي.

وبحسب الصحيفة، فإن القميص الجديد مستوحى من قرن من الزمن موسم 1919/1920 حين كان برشلونة يقوده الهداف باولينو ألكانترا وفي عهد يسمى بالعهد الذهبي للفريق.

وسيكون القميص مخططًا ويضم 3 ألوان بينما الشورت بلون موحد أزرق والجوارب بـ4 خطوط.

وسيحمل القميص في الواجهة الأمامية شعار الشركة والمحتضن بينما في الأرقام سيكون شعار اليونيسيف.