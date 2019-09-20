بسبب أنسو فاتي: فالفيردي يفجّر جدلًا بشأن أولوية انتماء اللاعب لناديه أم للمنتخب

تسبب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في حالة من الجدل بشأن أولوية انتماء اللاعب لناديه أم لمنتخب بلاده بعد أن قال إنه لا يرغب بمشاركة المهاجم أنسو فاتي (16 عامًا) في كأس العالم تحت 17 عامًا لكرة القدم الشهر المقبل.

ويجب أن يقدم المنتخب الإسباني تشكيلته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بحلول الأسبوع المقبل.

وأصبح فاتي أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك لأول مرة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد أن لعب أساسيًا، يوم الثلاثاء، في التعادل دون أهداف أمام بروسيا دورتموند وحصل على الجنسية الإسبانية، اليوم الجمعة، قبل حلول الموعد النهائي لتقديم تشكيلة إسبانيا.

ووُلد فاتي في غينيا بيساو غرب أفريقيا وانتقل إلى إسبانيا وكان عمره 6 سنوات.

واعترف ”روبرتو مورينو“ مدرب إسبانيا، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد المحلي للعبة يبذل قصارى جهده ليضمن مشاركة فاتي مع إسبانيا على الصعيد الدولي.

ويبدو أن ”فاتي“ سيكون ضمن تشكيلة إسبانيا في البطولة التي ستقام في البرازيل، لكن فالفيردي يسعى إلى إبقائه مع برشلونة، وقال خلال مؤتمر صحفي:“سنرى أولًا إن كان سيتم استدعاؤه للانضمام أم لا، وعليهم أولًا إنهاء بعض الإجراءات وبعدها سنرى“.

وأضاف“: سيوجه هذا الأمر ضربة لنا لأنه يساعدنا كثيرًا“.

وستستمر البطولة من 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعني أن ”فاتي“ سيغيب عن 7 مباريات مع برشلونة، من بينها أول قمة أمام ريال مدريد هذا الموسم.

وردًا على سؤال عما إذا كان سيتحدث إلى اللاعب قال فالفيردي:“لا أعتقد أنه سيطلب مشورتي في الأمر، ولا أرغب أيضًا بقديم النصيحة، وكل خبرتي تقريبًا في كرة القدم اكتسبتها من خلال مواقف واجهتها“.

وتابع:“يجب على كل لاعب أن يتخذ قراراته بنفسه، إنه لاعب صغير، ونشعر بالقلق لكننا لن نستبق الأحداث“.