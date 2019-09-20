تقرير: لاعبو ريال مدريد يتوقعون تحديد مصير زيدان خلال أسبوعين

أشارت تقارير تلفزيونية إسبانية إلى أن لاعبين داخل غرفة خلع الملابس في ريال مدريد يدركون أن مصير المدير الفني زين الدين زيدان سيتحدد خلال الأسبوعين المقبلين عقب الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان.

وقال إيدو أغيري خلال حلقة برنامج “ الشيرينغيتو“ الشهير إن بعض لاعبي غرفة ملابس ريال مدريد يعتقدون أنّ مستقبل زيدان سيتمّ تحديده في الأسبوعين المقبلين.

واستشاط زيدان غضبًا بسبب افتقار فريقه للحدة بعدما استهل بطل أوروبا 13 مرة مشواره في دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية 0/3 أمام مستضيفه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي.

وما قاله البرنامج الإسباني واسع الانتشار يرجح إمكانية إقالة المدير الفني الفرنسي في حال تراجع النتائج خلال الفترة المقبلة التي تبدأ بمواجهة إشبيلية بقيادة جولن لوبتيغي المدير الفني السابق للنادي الملكي.

وكان ريال مدريد صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب الطرف الأسوأ، خاصة في خط الوسط وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في إستاد بارك دي برانس.

وكانت سمعة لوبتيغي التدريبية على المحك بعد فترة قصيرة ومؤلمة في ريال مدريد، لكنه يستمتع الآن بانطلاقة رائعة في تجربته الجديدة مع إشبيلية، ويمكن أن يرد اعتباره عندما يستضيف فريقه السابق في الليغا يوم الأحد المقبل

ويحتل إشبيلية الصدارة بـ10 نقاط من 4 مباريات ويبتعد عنه ريال مدريد بفارق نقطتين رغم أنه لم يخسر حتى الآن في المسابقة، لكنه عاد بخسارة ثقيلة في دوري الأبطال وضعت زيدان تحت الضغط.