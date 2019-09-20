رسميًا.. حصول إنسو فاتي نجم برشلونة الصاعد على الجنسية الإسبانية

وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الجمعة على منح الجنسية وجواز السفر للاعب برشلونة الشاب إنسو فاتي بناءً على طلب من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة.

وذكرت صحيفة AS أن وزارات العدل والشؤون الخارجية أسرعت من أجل الانتهاء من الإجراءات، وبالتالي تم ضم إنسو فاتي (المولود في غينيا بيساو) بالفعل لقائمة المنتخب الإسباني تحت 17 عامًا في كأس العالم التي تبدأ الشهر المقبل في البرازيل.

وتم الإنتهاء من إجراءات تجنيس اللاعب البالغ عمره 16 عامًا بشكل عاجل من أجل ضمه لتشكيلة المنتخب الإسباني للناشئين.

وكانت البرتغال قد طلبت تجنيس فاتي وكذلك بلده الأصلي غينيا بيساو لكنه فضل اللعب لإسبانيا ويتوقع أن يكون في القائمة النهائية للفريق الإسباني.

وبدأت عملية تجنيس فاتي منذ ثلاثة أشهر وتم تسريعها في نهاية أغسطس/آب الماضي. والاتحاد الإسباني كان يتابع اللاعب منذ الموسم الماضي وقد طالب فرانسيس هيرنانديز منسق منتخبات الناشئين الذي تعامل فاتي من قبل حصوله على الجنسية.

وأبدى روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول اهتمامه بتجنيس أنسو فاتي لأنه بمجرد أن مشاركته في كأس العالم تحت 17 عامًا مع إسبانيا يمكنه المشاركة في كافة الفئات السنية لمنتخبات إسبانيا.